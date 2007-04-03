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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3029303030313032
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

етс дал копоти...
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:46

Новая крипто-биржа раздаёт 1000 своих токенов за регистрацию

Новая крипто-биржа США Atlantiscex раздаёт 1000 своих токенов (ATC) за регистрацию.

Для регистрации необходимо:
-указать свою почту;
-придумать пароль из 12 символов с буквами, цифрами и знаками;
-разгадать капчу;
-подтвердить регистрацию на почте.

Начисленные токены можно увидеть после входа в кошельке (wallet).
Верификация на этом этапе не требуется.

Ссылка для регистрации:
https://trade.atlantiscex.com/r/B004101304301
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