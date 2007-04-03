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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 бер, 2022 07:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
етс дал копоти...
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:46
Новая крипто-биржа раздаёт 1000 своих токенов за регистрацию
Новая крипто-биржа США Atlantiscex раздаёт 1000 своих токенов (ATC) за регистрацию.
Для регистрации необходимо:
-указать свою почту;
-придумать пароль из 12 символов с буквами, цифрами и знаками;
-разгадать капчу;
-подтвердить регистрацию на почте.
Начисленные токены можно увидеть после входа в кошельке (wallet).
Верификация на этом этапе не требуется.
Ссылка для регистрации:
Додано: Нед 20 бер, 2022 17:12
OrlandO В процессе разработки. Постепенно наполняется.
Может разовьется, может нет. Но Бинанс на старте тоже раздавал свои токены. Сейчас они реальных денег стоят.
Додано: Пон 21 бер, 2022 17:40
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:26
Да этож вроде как чисто кацапская биржа всегда была...А сейчас так все перемутили,что и концов не найдешь кому она принадлежит в конечном итоге...Зарегистрирована в Великобритании....с каких это интересно пор???
Кстати,на ней торгует кто нибудь??? Какие впечатления,плюсы-минусы???
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