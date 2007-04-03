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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3029303030313032
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

етс дал копоти...
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:46

Новая крипто-биржа раздаёт 1000 своих токенов за регистрацию

Новая крипто-биржа США Atlantiscex раздаёт 1000 своих токенов (ATC) за регистрацию.

Для регистрации необходимо:
-указать свою почту;
-придумать пароль из 12 символов с буквами, цифрами и знаками;
-разгадать капчу;
-подтвердить регистрацию на почте.

Начисленные токены можно увидеть после входа в кошельке (wallet).
Верификация на этом этапе не требуется.

Ссылка для регистрации:
https://trade.atlantiscex.com/r/B004101304301
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:29

vovan_prm выглядит как сайт написанный школьниками в 2012
OrlandO
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 17:12

OrlandO В процессе разработки. Постепенно наполняется.
Может разовьется, может нет. Но Бинанс на старте тоже раздавал свои токены. Сейчас они реальных денег стоят.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:40

На EXMO діє 0% комісії за поповнення рахунку в гривнях

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:26

  greenozon написав:На EXMO діє 0% комісії за поповнення рахунку в гривнях

Зробити депозит в гривнях з 0% комісією на EXMO можна з будь-якої карти Visa та Mastercard💳
Робіть депозити в UAH та торгуйте за максимально вигідними умовами!

Також нагадуємо, що команда EXMO запустила фонд Save Ukraine для надання гуманітарної допомоги мирному населенню. Ви теж можете зробити благодійний внесок, отримати допомогу чи приєднатися до команди волонтерів
💙💛


Да этож вроде как чисто кацапская биржа всегда была...А сейчас так все перемутили,что и концов не найдешь кому она принадлежит в конечном итоге...Зарегистрирована в Великобритании....с каких это интересно пор???

Кстати,на ней торгует кто нибудь??? Какие впечатления,плюсы-минусы???
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:43

Что там с Козаком?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 12:30

iriverix А также интересно, что там с Andrein?
Dr_English
 
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