На EXMO діє 0% комісії за поповнення рахунку в гривнях
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greenozon написав:На EXMO діє 0% комісії за поповнення рахунку в гривнях
Зробити депозит в гривнях з 0% комісією на EXMO можна з будь-якої карти Visa та Mastercard💳 Робіть депозити в UAH та торгуйте за максимально вигідними умовами!
Також нагадуємо, що команда EXMO запустила фонд Save Ukraine для надання гуманітарної допомоги мирному населенню. Ви теж можете зробити благодійний внесок, отримати допомогу чи приєднатися до команди волонтерів 💙💛
Да этож вроде как чисто кацапская биржа всегда была...А сейчас так все перемутили,что и концов не найдешь кому она принадлежит в конечном итоге...Зарегистрирована в Великобритании....с каких это интересно пор???
Кстати,на ней торгует кто нибудь??? Какие впечатления,плюсы-минусы???