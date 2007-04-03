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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 19:55
Олежан написав: greenozon написав:
хохо, пішло.. по трубах
💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT
(1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
це вивели чи завели?
чи що це означає?
Близький пумп це означає, мені здається.
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