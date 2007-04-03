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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3030303130323033
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:55

  Олежан написав:
  greenozon написав:хохо, пішло.. по трубах :)


💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT
(1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury

це вивели чи завели?
чи що це означає?

Близький пумп це означає, мені здається.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Неизвестный использовал уязвимость протокола Cashio на базе Solana и обрушил цену алгоритмического стейблкоина CASH до нуля. TVL проекта сократился на $28 млн.

CASH использует для обеспечения стейблкоины USDT и USDC. Уязвимость позволила чеканить бесконечное число токенов без предоставления какого-либо залога. Злоумышленник выпустил 2 млрд CASH и продал монеты.

https://forklog.com/?p=168396
anch
 
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