Близький пумп це означає, мені здається.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 19:55
Додано: Сер 23 бер, 2022 22:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Неизвестный использовал уязвимость протокола Cashio на базе Solana и обрушил цену алгоритмического стейблкоина CASH до нуля. TVL проекта сократился на $28 млн.
CASH использует для обеспечения стейблкоины USDT и USDC. Уязвимость позволила чеканить бесконечное число токенов без предоставления какого-либо залога. Злоумышленник выпустил 2 млрд CASH и продал монеты.
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