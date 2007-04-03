Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 19:55
Олежан написав: greenozon написав:
хохо, пішло.. по трубах
💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT
(1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
це вивели чи завели?
чи що це означає?
Близький пумп це означає, мені здається.
airmax78
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Додано: Сер 23 бер, 2022 22:38
Неизвестный использовал уязвимость протокола Cashio на базе Solana и обрушил цену алгоритмического стейблкоина CASH до нуля. TVL проекта сократился на $28 млн.
CASH использует для обеспечения стейблкоины USDT и USDC. Уязвимость позволила чеканить бесконечное число токенов без предоставления какого-либо залога. Злоумышленник выпустил 2 млрд CASH и продал монеты.
https://forklog.com/?p=168396
anch
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Додано: Чет 24 бер, 2022 11:10
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
ol_zy
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Додано: Чет 24 бер, 2022 13:46
ol_zy написав:
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
А на фиатный счет Банана дает завести??? Или теперь там только P2P остался??? Такое впечатление,что санкции ввели не против пидарашки,а против Украины....причем сами-против себя.
osafly
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:55
ol_zy написав:
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
Альфой утром пополнял, все ок.
tvmisnn
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:44
ol_zy написав:
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
ОТП работает
SAndriy1
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:10
tvmisnn написав: ol_zy написав:
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
Альфой утром пополнял, все ок.
Яка комісія Альфи після проводки? Операція була в грн чи дол?
Haza
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:27
Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда
phantom_systems
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:53
phantom_systems написав:
Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда
а за кефир?
Amethyst
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:05
Haza Альфа тиждень назад користувався. Комісії не було (Ultra Package). Але курс сильно змінився і після підтвердження виник технічний овердрафт.
dimazah30
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