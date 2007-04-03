RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3030303130323033
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:55

  Олежан написав:
  greenozon написав:хохо, пішло.. по трубах :)


💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT
(1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury

це вивели чи завели?
чи що це означає?

Близький пумп це означає, мені здається.
airmax78
 
Повідомлень: 40430
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Неизвестный использовал уязвимость протокола Cashio на базе Solana и обрушил цену алгоритмического стейблкоина CASH до нуля. TVL проекта сократился на $28 млн.

CASH использует для обеспечения стейблкоины USDT и USDC. Уязвимость позволила чеканить бесконечное число токенов без предоставления какого-либо залога. Злоумышленник выпустил 2 млрд CASH и продал монеты.

https://forklog.com/?p=168396
anch
 
Повідомлень: 51
З нами з: 03.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 20.01.15
Подякував: 437 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:46

  ol_zy написав:Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.


А на фиатный счет Банана дает завести??? Или теперь там только P2P остался??? Такое впечатление,что санкции ввели не против пидарашки,а против Украины....причем сами-против себя.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 29.05.14
Подякував: 73 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:55

  ol_zy написав:Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.

Альфой утром пополнял, все ок.
tvmisnn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:44

  ol_zy написав:Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.

ОТП работает
SAndriy1
 
Повідомлень: 537
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:10

  tvmisnn написав:
  ol_zy написав:Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.

Альфой утром пополнял, все ок.

Яка комісія Альфи після проводки? Операція була в грн чи дол?
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3174
З нами з: 30.10.07
Подякував: 248 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:27

Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:53

  phantom_systems написав:Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда

а за кефир?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 05.05.21
Подякував: 123 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:05

Haza
Альфа тиждень назад користувався. Комісії не було (Ultra Package). Але курс сильно змінився і після підтвердження виник технічний овердрафт.
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3030303130323033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimazah30, Василь-Рівне, Вадюшка і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9381, 9382, 9383
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
93824 229067361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 бер, 2022 18:17
edvardd
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22053114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (162)
24.03.2022 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.