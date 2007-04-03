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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3031303230333034
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:31

  tvmisnn написав:
  ol_zy написав:Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.

Альфой утром пополнял, все ок.

С доларовой white - не дало... Хотя у меня в этом месяце с альфы более 100К было. Может и ПУМБ из-за этого прикрыл. А-банк с грн ультры тоже не дал, поддержка говорит мол запрет НБУ по постанове 18 от 24.02.22. Но привести конкретный пункт в виде цитаты не может... А мои цитаты, что запрета нет, и до 100К в месяц должны - их не волнует.
ol_zy
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