|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 бер, 2022 19:31
tvmisnn написав: ol_zy написав:
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
Альфой утром пополнял, все ок.
С доларовой white - не дало... Хотя у меня в этом месяце с альфы более 100К было. Может и ПУМБ из-за этого прикрыл. А-банк с грн ультры тоже не дал, поддержка говорит мол запрет НБУ по постанове 18 от 24.02.22. Но привести конкретный пункт в виде цитаты не может... А мои цитаты, что запрета нет, и до 100К в месяц должны - их не волнует.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7232
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|93826
|229069022
|
Чет 24 бер, 2022 19:13
kyk
|
|7970
|22053123
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|
|38
|73540
|
|