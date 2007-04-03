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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 бер, 2022 19:31
tvmisnn написав: ol_zy написав:
Ну вот и ПУМБ сегодня отвалился для покупки на банане напрямую с карты. Есть еще банки кто может? Напишите в Л.С. если кто знает.
Альфой утром пополнял, все ок.
С доларовой white - не дало... Хотя у меня в этом месяце с альфы более 100К было. Может и ПУМБ из-за этого прикрыл. А-банк с грн ультры тоже не дал, поддержка говорит мол запрет НБУ по постанове 18 от 24.02.22. Но привести конкретный пункт в виде цитаты не может... А мои цитаты, что запрета нет, и до 100К в месяц должны - их не волнует.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:53
dimazah30 написав:Haza
Альфа тиждень назад користувався. Комісії не було (Ultra Package). Але курс сильно змінився і після підтвердження виник технічний овердрафт.
Так, курс в момент проводки сильно відрізняється. В мене інколи було до +2 грн, тому переставив користуватися Альфою.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:37
на бтс па 50т. биток берут и в чате пишут, шо приват апять даёт пополнять. моге токо для укрбирж...
пачти все блогеры советовали фиксить на подходе к 45 то 44800, а вообще 46-48-50 вполне возможны.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:25
Мой прогноз без изменений
phantom_systems написав: чик написав:
кода па 20??? надоело-устал "торговать"...
Дед до конца месяца 46к пробьёт. Скорее всего, на 50к сходит.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:05
phantom_systems написав:
Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда
От кого инфа Фантом??? Из сумасшедшего дома инфа?? Так мы знаем,что душевнобольные и психи захватили свой же сумасшедший дом и творят там что хотят.Это не новость.Все эти бредни что война началась для того чтобы не было войны,что нефть будут продавать за рубли,газ за биткоины,не должны волновать Вас как человека финансово подкованного....Или не подкованого??? Вы сами в это верите?? Сегодня их вся Европа послала накуй с их рублями,потому что есть контракт..На данный момент,пидорахе на горизонте маячит пушистый зверек и нефть в обмен на продовольствие,чтобы ипанариум резко не развалился с треском(бо там ржавые ядерные ракеты,которые нужно будет аккуратно изъять у разношерстных голодных туземцев вскоре новообразованных племен) и чтоб они не поздыхали раньше времени и не одичали вконец...какое золото,какой биткоин....О-е-е-е-й.Как можно и сколько можно слушать и верить во все эти сказки из мордора...
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