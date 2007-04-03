Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:05

phantom_systems написав: Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда Есть инфа, что РФ собирается продавать нефть и газ за золото и деда

От кого инфа Фантом??? Из сумасшедшего дома инфа?? Так мы знаем,что душевнобольные и психи захватили свой же сумасшедший дом и творят там что хотят.Это не новость.Все эти бредни что война началась для того чтобы не было войны,что нефть будут продавать за рубли,газ за биткоины,не должны волновать Вас как человека финансово подкованного....Или не подкованого??? Вы сами в это верите?? Сегодня их вся Европа послала накуй с их рублями,потому что есть контракт..На данный момент,пидорахе на горизонте маячит пушистый зверек и нефть в обмен на продовольствие,чтобы ипанариум резко не развалился с треском(бо там ржавые ядерные ракеты,которые нужно будет аккуратно изъять у разношерстных голодных туземцев вскоре новообразованных племен) и чтоб они не поздыхали раньше времени и не одичали вконец...какое золото,какой биткоин....О-е-е-е-й.Как можно и сколько можно слушать и верить во все эти сказки из мордора...