RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3032303330343035
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:11

  Nemk написав:что скажете про FOR
по графику очень вкусно выгляжит


Да, на долларовом графике есть треугольник и поджатие.Вероятно выйдет вверх, если биток не упадёт.Но монета сверху долго не держится, нужно подсуетиться и слить вовремя, т к быстро корректируется.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 30.11.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:13

  wtf написав:есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?

Конечно, евро - EUR(на бинансе есть)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 30.11.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:18

Более того, есть монета PAXG обеспеченная унцией золота.Т е сейчас золото как бы невозможно купить.У желающих есть вариант взять этот заменитель.Обеспечено реальными слитками в банке.Подробно сами поищите в сети.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 30.11.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3032303330343035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9388, 9389, 9390
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
93894 229467534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 бер, 2022 11:24
osya1964
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22053699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2021)
27.03.2022 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.