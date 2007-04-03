Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 бер, 2022 08:01
есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?
wtf
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Додано: Нед 27 бер, 2022 11:11
Nemk написав:
что скажете про FOR
по графику очень вкусно выгляжит
Да, на долларовом графике есть треугольник и поджатие.Вероятно выйдет вверх, если биток не упадёт.Но монета сверху долго не держится, нужно подсуетиться и слить вовремя, т к быстро корректируется.
Кучинелли
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Додано: Нед 27 бер, 2022 11:13
wtf написав:
есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?
Конечно, евро - EUR(на бинансе есть)
Кучинелли
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Додано: Нед 27 бер, 2022 11:18
Более того, есть монета PAXG обеспеченная унцией золота.Т е сейчас золото как бы невозможно купить.У желающих есть вариант взять этот заменитель.Обеспечено реальными слитками в банке.Подробно сами поищите в сети.
Кучинелли
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Додано: Нед 27 бер, 2022 18:38
Кучинелли написав:
Конечно, евро - EUR(на бинансе есть)
евро есть фиат а не стейблкоин
нагуглил некий
eurl
с первоначальной эмиссией в 0,5 миллиарда. против 80 у usdt
на бинансе не присутсвует
wtf
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