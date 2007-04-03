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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 бер, 2022 08:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:11
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:13
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:18
Более того, есть монета PAXG обеспеченная унцией золота.Т е сейчас золото как бы невозможно купить.У желающих есть вариант взять этот заменитель.Обеспечено реальными слитками в банке.Подробно сами поищите в сети.
Додано: Нед 27 бер, 2022 18:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
евро есть фиат а не стейблкоин
нагуглил некий
на бинансе не присутсвует
Додано: Нед 27 бер, 2022 21:14
Ты имеешь ввиду вот это -
Да, согласен, что в чистом виде стейбла на банане нет.Но я имел ввиду - с какой целью он нужен.Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод.В каждом из случаев можно и с тем EUR построить цепочку.Дело в том. что энтот EUR на банане тоже не совсем фиат, фиат в чистом виде это деньги в кошельке.А то ничем не хуже цифровой код.Т е всё зависит от цели, тогда будет более понятно, что делать...
Додано: Пон 28 бер, 2022 07:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
наконец то начал продавать какаху эос.
phantom_systems респект за прогноз, если сипуха сильно не свалится, то пайдём дальше...
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:14
50к уже близко, хорошо идём
Тоже начал из эоса выходить, но жду 3,5-4, чтобы окончательно закрыть этот позор. Лучше бы на зеке катался, чем на нём.
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