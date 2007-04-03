Более того, есть монета PAXG обеспеченная унцией золота.Т е сейчас золото как бы невозможно купить.У желающих есть вариант взять этот заменитель.Обеспечено реальными слитками в банке.Подробно сами поищите в сети.
евро есть фиат а не стейблкоин нагуглил некий eurl с первоначальной эмиссией в 0,5 миллиарда. против 80 у usdt на бинансе не присутсвует
Ты имеешь ввиду вот это - https://forklog.com/krupnyj-frantsuzski ... tejblkoin/ Да, согласен, что в чистом виде стейбла на банане нет.Но я имел ввиду - с какой целью он нужен.Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод.В каждом из случаев можно и с тем EUR построить цепочку.Дело в том. что энтот EUR на банане тоже не совсем фиат, фиат в чистом виде это деньги в кошельке.А то ничем не хуже цифровой код.Т е всё зависит от цели, тогда будет более понятно, что делать...