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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3032303330343035
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:11

  Nemk написав:что скажете про FOR
по графику очень вкусно выгляжит


Да, на долларовом графике есть треугольник и поджатие.Вероятно выйдет вверх, если биток не упадёт.Но монета сверху долго не держится, нужно подсуетиться и слить вовремя, т к быстро корректируется.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:13

  wtf написав:есть ли стейблконы вроде usdt в евро или все за долларом? и почему так?

Конечно, евро - EUR(на бинансе есть)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:18

Более того, есть монета PAXG обеспеченная унцией золота.Т е сейчас золото как бы невозможно купить.У желающих есть вариант взять этот заменитель.Обеспечено реальными слитками в банке.Подробно сами поищите в сети.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Конечно, евро - EUR(на бинансе есть)

евро есть фиат а не стейблкоин
нагуглил некий eurl с первоначальной эмиссией в 0,5 миллиарда. против 80 у usdt
на бинансе не присутсвует
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:14

  wtf написав:
  Кучинелли написав:Конечно, евро - EUR(на бинансе есть)

евро есть фиат а не стейблкоин
нагуглил некий eurl с первоначальной эмиссией в 0,5 миллиарда. против 80 у usdt
на бинансе не присутсвует


Ты имеешь ввиду вот это - https://forklog.com/krupnyj-frantsuzski ... tejblkoin/
Да, согласен, что в чистом виде стейбла на банане нет.Но я имел ввиду - с какой целью он нужен.Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод.В каждом из случаев можно и с тем EUR построить цепочку.Дело в том. что энтот EUR на банане тоже не совсем фиат, фиат в чистом виде это деньги в кошельке.А то ничем не хуже цифровой код.Т е всё зависит от цели, тогда будет более понятно, что делать...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

наконец то начал продавать какаху эос.
phantom_systems респект за прогноз, если сипуха сильно не свалится, то пайдём дальше...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:14

50к уже близко, хорошо идём

Тоже начал из эоса выходить, но жду 3,5-4, чтобы окончательно закрыть этот позор. Лучше бы на зеке катался, чем на нём.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:34

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Ірина_
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