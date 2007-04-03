RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3033303430353036
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:20

  Кучинелли написав:Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод.

Здравствуйте! Ситуативно присоединился к Вам в дискуссии с prodigy.
Что думаете о заявлении МВФ по криптовалютам и цифровым валютам центральных банков, а также о появлении в мировой финансовой системе небольших валютных блоков, в которых их участники будут торговать в иных, кроме доллара, валютах:
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2145725
https://amp.rbc.ru/crypto/news/6245608b9a7947bc739707bf
Igneus
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 29.08.18
Подякував: 996 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:50к уже близко, хорошо идём

уже здулісь
greenozon
 
Повідомлень: 13061
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:46

Євросоюз планує деанонімізувати усі гаманці (KYC), які мають на рахунку > 1000Є
greenozon
 
Повідомлень: 13061
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в смысле на биржах? есть же еще онлайн кошельки , холодные кошельки и децентрализованные как с ними быть?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3033303430353036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9402, 9403, 9404
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
94030 230171018
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 00:52
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22054682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.