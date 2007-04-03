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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 бер, 2022 21:20
Кучинелли написав:
Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод.
Здравствуйте! Ситуативно присоединился к Вам в дискуссии с prodigy
.
Что думаете о заявлении МВФ по криптовалютам и цифровым валютам центральных банков, а также о появлении в мировой финансовой системе небольших валютных блоков, в которых их участники будут торговать в иных, кроме доллара, валютах:https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2145725https://amp.rbc.ru/crypto/news/6245608b9a7947bc739707bf
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Додано: Чет 31 бер, 2022 22:44
phantom_systems написав:
50к уже близко, хорошо идём
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Додано: Чет 31 бер, 2022 22:46
Євросоюз планує деанонімізувати усі гаманці (KYC), які мають на рахунку > 1000Є
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:47
в смысле на биржах? есть же еще онлайн кошельки , холодные кошельки и децентрализованные как с ними быть?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:41
greenozon написав: phantom_systems написав:
50к уже близко, хорошо идём
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ташники нарисовали шо могём сходить на +-40, а патом взад на 48...
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