phantom_systems написав:50к уже близко, хорошо идём
уже здулісь
ташники нарисовали шо могём сходить на +-40, а патом взад на 48...
Это небольшая группа ТАшников.Основной сценарий откат до 44-45 и поход на 51-53.Где 52 та самая верхняя граница треугольника, в кот движется цена в 4й глобальной волне.А вот уже с 52 будет решаться опять вопрос - или на нижнюю грань треугольна на 44 или пробой вверх на 56.Конечно, никто не знает как оно будет, но есть вероятности.
И Вам добрый денёк.Выскажу ответ немного размытым, т к криптовалюты это очень разношёрстное понятие.В целом однозначно темпы развития крипты только набирают обороты.Но на этом пути постоянно будут происходить взлёты и падения, неожиданности.Вот примеры последних месяцев. которые подтверждают вышесказанное.Например, Зрадио в лице многих пользователей, ожидал при повышении ставки фрс, падение крипторынка.Его не произошло, несмотря на подъём ставки.Далее, ещё месяц назад в России планировался чуть ли не полный запрет крипты и даже преследование по типу китайского.За месяц всё перевернулось с ног на голову, т к им понадобилось искать способы обхода санкций.Они легализуют крипту.Более того в последние дни рассматривают майнинг как компенсацию потери экспорта.А теперь тут же давайте построим предположения - как на это могут отреагировать США и союзники.Могут ведь и жёстко крипту зарегулировать и опустить.Скорее всё это будет определяться и меняться по ходу развития ситуации.По Центробанкам тут очевидно, что цифровые валюты дают огромные преимущества по хранению и перемещению и т д.Остаётся обеспечить надёжность.И важно не забывать о том, что сказано в начале - всё быстро меняется.Многие активы, ранее популярные ушли на дно.Пришли другие, их со временем ждёт та же участь.Ефириум скоро уйдёт на ПОС, вместо него что то сильно поднимется при переключении мощностей.Популярность дефи сдулась, уступила геймфи.И так этот процесс будет идти дальше по пути изменений.А мы должны подстраиваться, чтобы не потерять и заработать.
Кучинелли написав:Это небольшая группа ТАшников.Основной сценарий откат до 44-45 и поход на 51-53
в том шо вернёмся на 48-50 никто вроде не сомневается, а вот с низами зассали... с 1апрлеля в одессе и наверное в других городах разрешили продажу вина с 10утра до 16. сходил в разведку, моего пойла нема(наверное цену не сложат), а так понемногу выгружают склады...
Кучинелли написав:Это небольшая группа ТАшников.Основной сценарий откат до 44-45 и поход на 51-53
в том шо вернёмся на 48-50 никто вроде не сомневается, а вот с низами зассали... с 1апрлеля в одессе и наверное в других городах разрешили продажу вина с 10утра до 16. сходил в разведку, моего пойла нема(наверное цену не сложат), а так понемногу выгружают склады...
Только что ДоуДжонс написал своё видение, оно совпадает .Но как он сказал - на волоске.Это и есть крипта и вероятности, никто ничего точно не знает...
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 01 кві, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.