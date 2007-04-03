Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:12

Igneus написав: Кучинелли написав: Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод. Основные цели - сбережение, торговля к нему в паре, трансграничный перевод.

Здравствуйте! Ситуативно присоединился к Вам в дискуссии с prodigy.

Что думаете о заявлении МВФ по криптовалютам и цифровым валютам центральных банков, а также о появлении в мировой финансовой системе небольших валютных блоков, в которых их участники будут торговать в иных, кроме доллара, валютах:

https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2145725

https://amp.rbc.ru/crypto/news/6245608b9a7947bc739707bf Здравствуйте! Ситуативно присоединился к Вам в дискуссии сЧто думаете о заявлении МВФ по криптовалютам и цифровым валютам центральных банков, а также о появлении в мировой финансовой системе небольших валютных блоков, в которых их участники будут торговать в иных, кроме доллара, валютах:

И Вам добрый денёк.Выскажу ответ немного размытым, т к криптовалюты это очень разношёрстное понятие.В целом однозначно темпы развития крипты только набирают обороты.Но на этом пути постоянно будут происходить взлёты и падения, неожиданности.Вот примеры последних месяцев. которые подтверждают вышесказанное.Например, Зрадио в лице многих пользователей, ожидал при повышении ставки фрс, падение крипторынка.Его не произошло, несмотря на подъём ставки.Далее, ещё месяц назад в России планировался чуть ли не полный запрет крипты и даже преследование по типу китайского.За месяц всё перевернулось с ног на голову, т к им понадобилось искать способы обхода санкций.Они легализуют крипту.Более того в последние дни рассматривают майнинг как компенсацию потери экспорта.А теперь тут же давайте построим предположения - как на это могут отреагировать США и союзники.Могут ведь и жёстко крипту зарегулировать и опустить.Скорее всё это будет определяться и меняться по ходу развития ситуации.По Центробанкам тут очевидно, что цифровые валюты дают огромные преимущества по хранению и перемещению и т д.Остаётся обеспечить надёжность.И важно не забывать о том, что сказано в начале - всё быстро меняется.Многие активы, ранее популярные ушли на дно.Пришли другие, их со временем ждёт та же участь.Ефириум скоро уйдёт на ПОС, вместо него что то сильно поднимется при переключении мощностей.Популярность дефи сдулась, уступила геймфи.И так этот процесс будет идти дальше по пути изменений.А мы должны подстраиваться, чтобы не потерять и заработать.