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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3034303530363037
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:46

100

Биткойн уже в этом месяце подойдёт вплотную к 100 000$.Это мой прогноз, основанный на реальных желаниях, хотелках, снах, мечтах. :D
С 1 Апреля, коллеги, пусть некоторая улыбка будет не лишней в тяжёлое время, для оптимизма и веры в победу.
Кучинелли
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