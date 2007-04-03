Биткойн уже в этом месяце подойдёт вплотную к 100 000$.Это мой прогноз, основанный на реальных желаниях, хотелках, снах, мечтах.
С 1 Апреля, коллеги, пусть некоторая улыбка будет не лишней в тяжёлое время, для оптимизма и веры в победу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:46
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Биткойн уже в этом месяце подойдёт вплотную к 100 000$.Это мой прогноз, основанный на реальных желаниях, хотелках, снах, мечтах.
С 1 Апреля, коллеги, пусть некоторая улыбка будет не лишней в тяжёлое время, для оптимизма и веры в победу.
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