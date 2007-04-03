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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3034303530363037
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:46

100

Биткойн уже в этом месяце подойдёт вплотную к 100 000$.Это мой прогноз, основанный на реальных желаниях, хотелках, снах, мечтах. :D
С 1 Апреля, коллеги, пусть некоторая улыбка будет не лишней в тяжёлое время, для оптимизма и веры в победу.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:56

А шоо, Ваввы на 100 не пойдут? :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:13

грядуть великі зміни!
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U.S. legislators Rep. Trey Hollingsworth and Sen. Bill Hagerty have introduced a bill designed to bring transparency to stablecoins such as Tether. The proposed bill - The Stablecoin Transparency Act - would require stablecoins to be fully backed by dollars or short-term government securities.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а ниче что usdt с эмиссией в в 80млрд по слухам далек от статуса
fully backed by dollars or short-term government securities
и подкреплен в том числе высоко рисковыми активами с высокой доходностью. на vc был разбор
wtf
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