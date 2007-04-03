Биткойн уже в этом месяце подойдёт вплотную к 100 000$.Это мой прогноз, основанный на реальных желаниях, хотелках, снах, мечтах.
С 1 Апреля, коллеги, пусть некоторая улыбка будет не лишней в тяжёлое время, для оптимизма и веры в победу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:46
100
Биткойн уже в этом месяце подойдёт вплотную к 100 000$.Это мой прогноз, основанный на реальных желаниях, хотелках, снах, мечтах.
С 1 Апреля, коллеги, пусть некоторая улыбка будет не лишней в тяжёлое время, для оптимизма и веры в победу.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:13
грядуть великі зміни!
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U.S. legislators Rep. Trey Hollingsworth and Sen. Bill Hagerty have introduced a bill designed to bring transparency to stablecoins such as Tether. The proposed bill - The Stablecoin Transparency Act - would require stablecoins to be fully backed by dollars or short-term government securities.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а ниче что usdt с эмиссией в в 80млрд по слухам далек от статуса
и подкреплен в том числе высоко рисковыми активами с высокой доходностью. на vc был разбор
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