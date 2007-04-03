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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 кві, 2022 21:55
geraldl написав:
Доброго вечора
Вже другий день підряд не можу вивести на карту гривню з бінансу (моно, укрсиб). Спочатку був статус failed у звязку з Technical error. Сьогодні статус failed у звязку з Validation failed.
В березні все працювало без проблем.
Хтось зіштовхувався з подібним? Підтримка поки мовчить
а по р2р тоже не дает?
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