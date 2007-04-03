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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3035303630373038
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:55

  geraldl написав:Доброго вечора

Вже другий день підряд не можу вивести на карту гривню з бінансу (моно, укрсиб). Спочатку був статус failed у звязку з Technical error. Сьогодні статус failed у звязку з Validation failed.
В березні все працювало без проблем.

Хтось зіштовхувався з подібним? Підтримка поки мовчить

а по р2р тоже не дает?
ol_zy
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