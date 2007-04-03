Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 кві, 2022 21:55
geraldl написав:
Доброго вечора
Вже другий день підряд не можу вивести на карту гривню з бінансу (моно, укрсиб). Спочатку був статус failed у звязку з Technical error. Сьогодні статус failed у звязку з Validation failed.
В березні все працювало без проблем.
Хтось зіштовхувався з подібним? Підтримка поки мовчить
а по р2р тоже не дает?
ol_zy
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Додано: Сер 06 кві, 2022 09:58
Власні спостереження -
на днях з'явились два нових гаманці із гігантськими сумами на рахунку
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... m7wwgkVcXb
47,212 BTC (отримали вчора!)
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... tmx4g3y7wp
49,825 (отримали 25 березня)
вартість - біля 2 мільярдів баків кожного
а тепер читаємо новини
https://www.dw.com/ru/germanija-zakryla ... a-61366810 https://www.bbc.com/russian/news-60997432
і офігіваємо
PS Гідра - найбільша маскальска даркнет площадка по продажу наркоти і інших заборонених речей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%BE%D0%BA
)
greenozon
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:24
Какое отношение имеет 543 изъятых деда к этим кошелькам?
phantom_systems
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:28
phantom_systems офіційно - ніякого, але ж просто так 2ММ не моги іспаріцца
greenozon
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:36
Что испариться? Был холодный кошелёк с 48к деда. Из него перевели 1100 деда. Остаток переместили на новый холодный кошелёк по соображениям безопасности.
phantom_systems
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