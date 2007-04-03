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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3035303630373038
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:55

  geraldl написав:Доброго вечора

Вже другий день підряд не можу вивести на карту гривню з бінансу (моно, укрсиб). Спочатку був статус failed у звязку з Technical error. Сьогодні статус failed у звязку з Validation failed.
В березні все працювало без проблем.

Хтось зіштовхувався з подібним? Підтримка поки мовчить

а по р2р тоже не дает?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 09:58

Власні спостереження -
на днях з'явились два нових гаманці із гігантськими сумами на рахунку

https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... m7wwgkVcXb
47,212 BTC (отримали вчора!)

https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... tmx4g3y7wp
49,825 (отримали 25 березня)

вартість - біля 2 мільярдів баків кожного

а тепер читаємо новини
https://www.dw.com/ru/germanija-zakryla ... a-61366810
https://www.bbc.com/russian/news-60997432

і офігіваємо :)

PS Гідра - найбільша маскальска даркнет площадка по продажу наркоти і інших заборонених речей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%BE%D0%BA)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:24

Какое отношение имеет 543 изъятых деда к этим кошелькам?

phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:28

phantom_systems
офіційно - ніякого, але ж просто так 2ММ не моги іспаріцца
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:36

Что не могло испариться? Был холодный кошелёк с 48к деда. Из него перевели 1100 деда. Остаток переместили на новый холодный кошелёк по соображениям безопасности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:00

geraldl
В додатку sportbank з різницею пару секунд
netpay - відмова
null- відмова
netpay3- відмова
credits - поповнення
Видно банки блокують окремі шлюзи.
В інших банків додатки таких помилок не показують. Просто відмова на бінансі.
Пробуйте іншу картку. Монобанк, наприклад 2/3 раз працює.
dimazah30
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