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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 кві, 2022 21:11
phantom_systems написав:
Вирус в PDF файле? Выбросьте этот антивирь
редко, но бывает. но, в данном случае, антивиру скорее всего показалось.
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ol_zy
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:51
крипта знато валиться!
мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)
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greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 01:02
greenozon написав:
крипта знато валиться!
мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)
Она падает вместе с амерофондой, которая отросла во второй половине марта и инфляция ей что-то не мешала
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