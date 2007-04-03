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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 кві, 2022 21:11
phantom_systems написав:
Вирус в PDF файле? Выбросьте этот антивирь
редко, но бывает. но, в данном случае, антивиру скорее всего показалось.
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ol_zy
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:51
крипта знато валиться!
мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)
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greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 01:02
greenozon написав:
крипта знато валиться!
мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)
Она падает вместе с амерофондой, которая отросла во второй половине марта и инфляция ей что-то не мешала
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:19
phantom_systems написав: greenozon написав:
крипта знато валиться!
мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)
Она падает вместе с амерофондой, которая отросла во второй половине марта и инфляция ей что-то не мешала
все пов'язано
навіть змах крила метелика впливає на УВЕСЬ всесвіт
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greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 19:37
Вопрос по бинансу, там для р2р можно привязать укрсиб, но вместо карты надо указывать номер счета (при этом буквы указывать нельзя - только цифры). Может кто-то сталкивался? Что там вписывать ИБАН без УА или просто номер карты?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:01
вы ранее бинансом пользовались? из того что я там вижу продавцы п2п пишут ноль в поле номер счета и других и всю инфу скидывают в чат во премя продажи. в том числе какое назначение платежа указать
забейте нулями думаю прокатит
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