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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3036303730383039
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:11

  phantom_systems написав:Вирус в PDF файле? Выбросьте этот антивирь

редко, но бывает. но, в данном случае, антивиру скорее всего показалось.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:51

крипта знато валиться!

мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 01:02

  greenozon написав:крипта знато валиться!

мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)

Она падает вместе с амерофондой, которая отросла во второй половине марта и инфляция ей что-то не мешала
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:19

  phantom_systems написав:
  greenozon написав:крипта знато валиться!

мабуть на свіжій кошмарній інфляції штатів за березень (рекорд за останні 40 років)

Она падает вместе с амерофондой, которая отросла во второй половине марта и инфляция ей что-то не мешала


все пов'язано
навіть змах крила метелика впливає на УВЕСЬ всесвіт
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вопрос по бинансу, там для р2р можно привязать укрсиб, но вместо карты надо указывать номер счета (при этом буквы указывать нельзя - только цифры). Может кто-то сталкивался? Что там вписывать ИБАН без УА или просто номер карты?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вы ранее бинансом пользовались? из того что я там вижу продавцы п2п пишут ноль в поле номер счета и других и всю инфу скидывают в чат во премя продажи. в том числе какое назначение платежа указать
забейте нулями думаю прокатит
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:31

  wtf написав:вы ранее бинансом пользовались? из того что я там вижу продавцы п2п пишут ноль в поле номер счета и других и всю инфу скидывают в чат во премя продажи. в том числе какое назначение платежа указать
забейте нулями думаю прокатит

пользуюсь. забиваю номер карты соответствующего банка и сразу на нее кидают - без общения в чате. да 0 - как вариант - надо будет потестить, спс. правда сиб там вылазит очень редко с хорошим курсом.
ol_zy
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