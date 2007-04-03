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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3037303830393040
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:24

рашиським даунам зробили боляче і вони псіхували атаками

https://forklog.com/vladelets-currency- ... na-birzhu/

і це лише жалкий початок, далі буде більше!
не сховається НІХТО
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а могли вполне легально заблокировать все кошельки и спросить про происхождение средств. и потом либо годами разбираться что к чему как делает epayments либо отказать в обслуживании
тиньк так вполне легально делает куча жалоб на vc
но в отличии от тинька, который являясь банком в случае отказа от обслуживания клиента обязан перечислить средства на указанный счет то иностранная криптобиржа может так и не поступать. или это уже не иностранная страна на практике?
wtf
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