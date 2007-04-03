Додано: Пон 25 кві, 2022 23:52

greenozon написав: r0tmistr написав: А с карточки UAH можна покупать биткоин на обменниках? А с карточки UAH можна покупать биткоин на обменниках?



звісно,

десятки обмінок беруть у вас гривню (на свої каркти) а натомість шлють вам крипто-валюту (на ваш к-гаманець)



https://www.bestchange.ru/privat24-uah-to-bitcoin.html



тобто по суті це дві операції і НБУ ніяк не може зрозуміти це (ще не хватало щоб він таке трекав) звісно,десятки обмінок беруть у вас гривню (на свої каркти) а натомість шлють вам крипто-валюту (на ваш к-гаманець)тобто по суті це дві операції і НБУ ніяк не може зрозуміти це (ще не хватало щоб він таке трекав)

Перед самой войной, когда америкосы сильно нагнетали тему "сейчас нападёт", я на всякий случай решил перегнать гривну с карты в крипту через обменки с bestchange. Все операции были заблокированы. Тут же перезвонили из СБ банка и спросили, а чем это я занимаюсь. Не крипту ли покупаю? Я честно сознался в содеянном, и в то время мне разрешили провести эти операции. Хочу сказать, что НБУ конечно не видит и не смотрит за каждым, но родной банк всё видит и понимает. Поэтому надо пробовать и смотреть на результат. Как мне кажется, худшее что будет, не дадут провести операцию. Сошлются на запрет НБУ. Возможно ещё играет роль, какой обменкой будете пользоваться. Ручной или автоматической. Я пользовался автоматами. Не знаю, может перевод через ручную для банка действительно выглядит, как простой р2р, а через автомат как-то иначе.