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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3037303830393040
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:24

рашиським даунам зробили боляче і вони псіхували атаками

https://forklog.com/vladelets-currency- ... na-birzhu/

і це лише жалкий початок, далі буде більше!
не сховається НІХТО
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а могли вполне легально заблокировать все кошельки и спросить про происхождение средств. и потом либо годами разбираться что к чему как делает epayments либо отказать в обслуживании
тиньк так вполне легально делает куча жалоб на vc
но в отличии от тинька, который являясь банком в случае отказа от обслуживания клиента обязан перечислить средства на указанный счет то иностранная криптобиржа может так и не поступать. или это уже не иностранная страна на практике?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:38

НБУ заборонив всі квазі кеш операції з конвертацією валют.
Пробував провайдерів, що підтримують гривню, у них десь до 31 грн за USDT розцінки, але наші банки роблять подвійну конвертацію UAH-USD-UAH і самі ж блокують транзакцію, бо іде конвертація в USD.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А с карточки UAH можна покупать биткоин на обменниках?
r0tmistr
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:25

  r0tmistr написав:А с карточки UAH можна покупать биткоин на обменниках?


звісно,
десятки обмінок беруть у вас гривню (на свої каркти) а натомість шлють вам крипто-валюту (на ваш к-гаманець)

https://www.bestchange.ru/privat24-uah-to-bitcoin.html

тобто по суті це дві операції і НБУ ніяк не може зрозуміти це (ще не хватало щоб він таке трекав)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:52

  greenozon написав:
  r0tmistr написав:А с карточки UAH можна покупать биткоин на обменниках?


звісно,
десятки обмінок беруть у вас гривню (на свої каркти) а натомість шлють вам крипто-валюту (на ваш к-гаманець)

https://www.bestchange.ru/privat24-uah-to-bitcoin.html

тобто по суті це дві операції і НБУ ніяк не може зрозуміти це (ще не хватало щоб він таке трекав)


Перед самой войной, когда америкосы сильно нагнетали тему "сейчас нападёт", я на всякий случай решил перегнать гривну с карты в крипту через обменки с bestchange. Все операции были заблокированы. Тут же перезвонили из СБ банка и спросили, а чем это я занимаюсь. Не крипту ли покупаю? Я честно сознался в содеянном, и в то время мне разрешили провести эти операции. Хочу сказать, что НБУ конечно не видит и не смотрит за каждым, но родной банк всё видит и понимает. Поэтому надо пробовать и смотреть на результат. Как мне кажется, худшее что будет, не дадут провести операцию. Сошлются на запрет НБУ. Возможно ещё играет роль, какой обменкой будете пользоваться. Ручной или автоматической. Я пользовался автоматами. Не знаю, может перевод через ручную для банка действительно выглядит, как простой р2р, а через автомат как-то иначе.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

видимо надежнее всего ручной перевод в разделе п2п на бинансе вменяемыми суммами
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  ЯНаФоруме написав:Я пользовался автоматами.

зрозуміло що взяти на котроль пару дясяток обмінок (із автоматизованим процесінгом) - це раз плюнути для банків чи НБУ
тому дійсно бажано працювати через ручний обмін - мабуть там картки обмінок регулярно міняють і банкам важче відслідковувати крипту...

але тренд тривожний
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:35

Binance, найбільша криптобіржа у світі, сьогодні запускає криптовалютну картку Binance Refugee Card. Картка призначена для всіх користувачів Binance з України, які були змушені переїхати до країн ЄС через війну з Росією.

Біженці, які звернулись до місцевих некомерційних організацій та подали заявку на отримання криптовалютних карт Binance Refugee Card, отримають 75 BUSD

https://minfin.com.ua/ua/2022/04/26/84378557/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/26/686260/
greenozon
 
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