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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3038303930403041
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 0,5 - 0,25 цента. при этом застакана треть всех существующих trx. ради тех же 5+% годовых и возможности бесплатно отправлять usdt и другие коины в сети при стакинге от 1000 trx накапливается достаточно бесплатной энергии для отправки платежа раз в день. при всем этом trx в рейтинге монет на 24м месте...
далее, ввиду неадекватной стоимости эфира в преддверии его перехода на pos, на котором трон создан изначально, а также использования его экосистемы всякими nft , сам факт существования которых - явно появления нового способа легально отмыть деньги купив "предмет исскусства" - комиссии на отправку usdt совершенно конские и в случае малых сумм вроде пару сотен баксов совершенно неприемлемы.
прочие бесполезные говнокоины без экосистемы смарт контактов как у трона и эфира очевидно носят сугубо спекулятивный характер и не имеют прочей практической ценности. имо. или я что-то упустил? могут ли знатоки объяснить факт присутствия в так называемом топ10 монет следующих - Solana, Terra, XRP, Cardano, а так же смысл существования очередного хайпового овна Shiba Inu на 15м месте рейтинга? Dogecoin как я понимаю возможно в будущем будет одним из вариантов покупки премиум функций твиттера. при текущем росте в 20% и условной стоимости подписки в 5 баксов задротов ожидает целый доллар/в месяц сэкономленой выгоды
wtf
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