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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3038303930403041
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 50 - 25 центов. при этом застакана треть всех существующих trx. ради тех же 5+% годовых и возможности бесплатно отправлять usdt и другие коины в сети при стакинге от 1000 trx накапливается достаточно бесплатной энергии для отправки платежа раз в день. при всем этом trx в рейтинге монет на 24м месте...
далее, ввиду неадекватной стоимости эфира в преддверии его перехода на pos, на котором трон создан изначально, а также использования его экосистемы всякими nft , сам факт существования которых - явно появления нового способа легально отмыть деньги купив "предмет исскусства" - комиссии на отправку usdt совершенно конские и в случае малых сумм вроде пару сотен баксов совершенно неприемлемы.
прочие бесполезные говнокоины без экосистемы смарт контактов как у трона и эфира очевидно носят сугубо спекулятивный характер и не имеют прочей практической ценности. имо. или я что-то упустил? могут ли знатоки объяснить факт присутствия в так называемом топ10 монет следующих - Solana, Terra, XRP, Cardano, а так же смысл существования очередного хайпового овна Shiba Inu на 15м месте рейтинга? Dogecoin как я понимаю возможно в будущем будет одним из вариантов покупки премиум функций твиттера. при текущем росте в 20% и условной стоимости подписки в 5 баксов задротов ожидает целый доллар/в месяц сэкономленой выгоды
Востаннє редагувалось wtf в Вів 26 кві, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:08

  wtf написав:для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 0,5 - 0,25 цента.

Бакса, трон сейчас 6 центов стоит. Трон умеет всё, что умеет бутериум, в том числе смарты и нфт. Из этого не следует, что он должен стоить в 10 раз больше. Скорее другое, что бутериум сильно перекуплен на хайпе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  wtf написав:или я что-то упустил?


Привет всем.Я тут много раз распинался, отвечая на твои вопросы.Поэтому извини долго повторяться не могу.Но вкратце скажу, что стоимость монеты, её рейтинг в СМС и т д. не зависят напрямую от полезности.Есть другие факторы более сильно влияющие на цену.Например, кто и с какими деньгами стоит за проектом.Поэтому одним из критериев всегда является просмотр на сайте проекта партнёров и инвесторов.Но конечно это далеко не единственный фактор, их много.Сумма всех и даёт реальное положение, с которым мы часто по своим соображениям не согласны.Ну и не забываем. что на крипте всё очень быстро меняется.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:кто и с какими деньгами стоит за проектом

что можно сказать о перспективах USDD который скоро должны выпустить и в частности trx который должен будет поддерживать его курс? насколько правдива информация
Успешный запуск USDD привлечет внимание к новому стейблкоину, что положительно скажется на перспективах TRX. Однако сам Джастин Сан – фигура неоднозначная. Он нередко обвинялся в плагиате, обмане пользователей и финансовых махинациях. О результатах журналистского расследования можно прочитать в статьях
The Verge
wtf
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  #<1 ... 3038303930403041
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