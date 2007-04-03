для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 50 - 25 центов. при этом застакана треть всех существующих trx. ради тех же 5+% годовых и возможности бесплатно отправлять usdt и другие коины в сети при стакинге от 1000 trx накапливается достаточно бесплатной энергии для отправки платежа раз в день. при всем этом trx в рейтинге монет на 24м месте... далее, ввиду неадекватной стоимости эфира в преддверии его перехода на pos, на котором трон создан изначально, а также использования его экосистемы всякими nft , сам факт существования которых - явно появления нового способа легально отмыть деньги купив "предмет исскусства" - комиссии на отправку usdt совершенно конские и в случае малых сумм вроде пару сотен баксов совершенно неприемлемы. прочие бесполезные говнокоины без экосистемы смарт контактов как у трона и эфира очевидно носят сугубо спекулятивный характер и не имеют прочей практической ценности. имо. или я что-то упустил? могут ли знатоки объяснить факт присутствия в так называемом топ10 монет следующих - Solana, Terra, XRP, Cardano, а так же смысл существования очередного хайпового овна Shiba Inu на 15м месте рейтинга? Dogecoin как я понимаю возможно в будущем будет одним из вариантов покупки премиум функций твиттера. при текущем росте в 20% и условной стоимости подписки в 5 баксов задротов ожидает целый доллар/в месяц сэкономленой выгоды
Востаннє редагувалось wtf в Вів 26 кві, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
wtf написав:для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 0,5 - 0,25 цента.
Бакса, трон сейчас 6 центов стоит. Трон умеет всё, что умеет бутериум, в том числе смарты и нфт. Из этого не следует, что он должен стоить в 10 раз больше. Скорее другое, что бутериум сильно перекуплен на хайпе.
Привет всем.Я тут много раз распинался, отвечая на твои вопросы.Поэтому извини долго повторяться не могу.Но вкратце скажу, что стоимость монеты, её рейтинг в СМС и т д. не зависят напрямую от полезности.Есть другие факторы более сильно влияющие на цену.Например, кто и с какими деньгами стоит за проектом.Поэтому одним из критериев всегда является просмотр на сайте проекта партнёров и инвесторов.Но конечно это далеко не единственный фактор, их много.Сумма всех и даёт реальное положение, с которым мы часто по своим соображениям не согласны.Ну и не забываем. что на крипте всё очень быстро меняется.
Кучинелли написав:кто и с какими деньгами стоит за проектом
что можно сказать о перспективах USDD который скоро должны выпустить и в частности trx который должен будет поддерживать его курс? насколько правдива информация
Успешный запуск USDD привлечет внимание к новому стейблкоину, что положительно скажется на перспективах TRX. Однако сам Джастин Сан – фигура неоднозначная. Он нередко обвинялся в плагиате, обмане пользователей и финансовых махинациях. О результатах журналистского расследования можно прочитать в статьях