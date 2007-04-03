Додано: Вів 26 кві, 2022 13:28

для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 50 - 25 центов. при этом застакана треть всех существующих trx. ради тех же 5+% годовых и возможности бесплатно отправлять usdt и другие коины в сети при стакинге от 1000 trx накапливается достаточно бесплатной энергии для отправки платежа раз в день. при всем этом trx в рейтинге монет на 24м месте...

далее, ввиду неадекватной стоимости эфира в преддверии его перехода на pos, на котором трон создан изначально, а также использования его экосистемы всякими nft , сам факт существования которых - явно появления нового способа легально отмыть деньги купив "предмет исскусства" - комиссии на отправку usdt совершенно конские и в случае малых сумм вроде пару сотен баксов совершенно неприемлемы.

прочие бесполезные говнокоины без экосистемы смарт контактов как у трона и эфира очевидно носят сугубо спекулятивный характер и не имеют прочей практической ценности. имо. или я что-то упустил? могут ли знатоки объяснить факт присутствия в так называемом топ10 монет следующих - Solana, Terra, XRP, Cardano, а так же смысл существования очередного хайпового овна Shiba Inu на 15м месте рейтинга? Dogecoin как я понимаю возможно в будущем будет одним из вариантов покупки премиум функций твиттера. при текущем росте в 20% и условной стоимости подписки в 5 баксов задротов ожидает целый доллар/в месяц сэкономленой выгоды