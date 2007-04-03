для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 50 - 25 центов. при этом застакана треть всех существующих trx. ради тех же 5+% годовых и возможности бесплатно отправлять usdt и другие коины в сети при стакинге от 1000 trx накапливается достаточно бесплатной энергии для отправки платежа раз в день. при всем этом trx в рейтинге монет на 24м месте... далее, ввиду неадекватной стоимости эфира в преддверии его перехода на pos, на котором трон создан изначально, а также использования его экосистемы всякими nft , сам факт существования которых - явно появления нового способа легально отмыть деньги купив "предмет исскусства" - комиссии на отправку usdt совершенно конские и в случае малых сумм вроде пару сотен баксов совершенно неприемлемы. прочие бесполезные говнокоины без экосистемы смарт контактов как у трона и эфира очевидно носят сугубо спекулятивный характер и не имеют прочей практической ценности. имо. или я что-то упустил? могут ли знатоки объяснить факт присутствия в так называемом топ10 монет следующих - Solana, Terra, XRP, Cardano, а так же смысл существования очередного хайпового овна Shiba Inu на 15м месте рейтинга? Dogecoin как я понимаю возможно в будущем будет одним из вариантов покупки премиум функций твиттера. при текущем росте в 20% и условной стоимости подписки в 5 баксов задротов ожидает целый доллар/в месяц сэкономленой выгоды
Востаннє редагувалось wtf в Вів 26 кві, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
wtf написав:для меня вообще остается загадкой сам факт существования 100500 бесполезных шиткоинов. взять для примера очевидно полезный людям в здравом уме tron и всю его экосистему. в сети трон крутится половина всех usdt при этом комиссия на отправку платежа составляет 4-8 trx или по курсу 0,5 - 0,25 цента.
Бакса, трон сейчас 6 центов стоит. Трон умеет всё, что умеет бутериум, в том числе смарты и нфт. Из этого не следует, что он должен стоить в 10 раз больше. Скорее другое, что бутериум сильно перекуплен на хайпе.
Привет всем.Я тут много раз распинался, отвечая на твои вопросы.Поэтому извини долго повторяться не могу.Но вкратце скажу, что стоимость монеты, её рейтинг в СМС и т д. не зависят напрямую от полезности.Есть другие факторы более сильно влияющие на цену.Например, кто и с какими деньгами стоит за проектом.Поэтому одним из критериев всегда является просмотр на сайте проекта партнёров и инвесторов.Но конечно это далеко не единственный фактор, их много.Сумма всех и даёт реальное положение, с которым мы часто по своим соображениям не согласны.Ну и не забываем. что на крипте всё очень быстро меняется.
Кучинелли написав:кто и с какими деньгами стоит за проектом
что можно сказать о перспективах USDD который скоро должны выпустить и в частности trx который должен будет поддерживать его курс? насколько правдива информация
Успешный запуск USDD привлечет внимание к новому стейблкоину, что положительно скажется на перспективах TRX. Однако сам Джастин Сан – фигура неоднозначная. Он нередко обвинялся в плагиате, обмане пользователей и финансовых махинациях. О результатах журналистского расследования можно прочитать в статьях
wtf написав:что можно сказать о перспективах USDD который скоро должны выпустить и в частности trx который должен будет поддерживать его курс? насколько правдива информация
Пытайся искать информацию на НЕзаинтересованных источниках.То, что вкладывают в уши обычный пиар.Например, неск дней назад многие ждали роста NEAR за счёт выпуска USN на его блокчейне.Что имеем можно посмотреть на графике.Выпуск логарифмического стейблкоина ни коим обрвазом не повлиял.А вот биток падающий ещё и как.А на биток падающая фонда.Сейчас бриллиант найти намного сложнее.Я полгода назад тут показывал несколько бриллиантов, кот в последующем сделали иксы и десятки иксов.даже сам не додерживал до максимума.А сейчас кроме игровых токенов не вижу вообще ничего. что может иксовать. ПС GMT уже скорее всего поздно покупать...
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 27 кві, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance запустила криптовалютну картку для біженців з України.
Про це повідомила пресслужба Binance.
Картка отримала назву Binance Refugee. Вона дозволить переміщеним українцям здійснювати та отримувати криптовалютні платежі, а також оплачувати нею покупки в магазинах європейської економічної зони, які приймають карткові платежі. Крім того, картка дозволить українцям отримувати допомогу від Binance та інших благодійних організацій.
Окрім того біженці, які пройдуть відповідну перевірку місцевими некомерційними організаціями, зможуть отримувати на карту по 75 BUSD упродовж трьох місяців, це еквівалентно $75.
Криптовалюта BUSD буде автоматично конвертована в місцеву валюту під час оплати карткою.
Отримання та використання картки безкоштовне. Щоб отримати її, українцям потрібно буде використовувати наявний обліковий запис, зареєстрований в Україні, або зареєструвати новий обліковий запис Binance на українську домашню адресу, навіть якщо вони зараз проживають в іншій країні. Усі користувачі повинні будуть пройти повну KYC-перевірку.
читал про игровую монету, название непомню, где нужно купить нфт кроссовки за овер 1к баксов, и зарабатывать данный шиткоин бегая. есть ли перспективы, сколько км нужно пробежать чтобы выйти в плюс, с учетом того что кроссовки виртуально изнашиваются и периодически нужно тратится на их ремонт, иначе вознаграждение падает на 90%. это без учета глюков их аппки которая учитывает сколько задрот пробежал, причем в формуле заработка 2 параметры скрыты и устанавливаются на усмотрение фаундеров. неужели получится как со свежим стейблконом USN, который в данный момент обеспечивается источниками, 3/4 которых вообще отсутсвуют в whitepaper проэкта? откуда вообще может быть доход для выплаты вознаграждения за бег кроме продажи новых нфт кроссовок поверившим в возможность заработать "инвесторам"?