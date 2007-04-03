wtf написав:читал про игровую монету, название непомню, где нужно купить нфт кроссовки за овер 1к баксов, и зарабатывать данный шиткоин бегая. есть ли перспективы, сколько км нужно пробежать чтобы выйти в плюс, с учетом того что кроссовки виртуально изнашиваются и периодически нужно тратится на их ремонт, иначе вознаграждение падает на 90%. это без учета глюков их аппки которая учитывает сколько задрот пробежал, причем в формуле заработка 2 параметры скрыты и устанавливаются на усмотрение фаундеров. неужели получится как со свежим стейблконом USN, который в данный момент обеспечивается источниками, 3/4 которых вообще отсутсвуют в whitepaper проэкта? откуда вообще может быть доход для выплаты вознаграждения за бег кроме продажи новых нфт кроссовок поверившим в возможность заработать "инвесторам"?
Ну так ты правильно мыслишь - всё это пурга и нахлобучивание...в конечном итоге.Но в процессе система организована так, что некто собирает хорошую прибыль.а потом всё устаревает. становится неактуальным и т д.Появляется что то новое.Т е я тут холдеров всегда вычитывал, т к этот буратинизм до добра не доводит, т к нужно постоянно переобуваться и подстраиваться.