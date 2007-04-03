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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3040304130423043>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:32

  wtf написав:читал про игровую монету, название непомню, где нужно купить нфт кроссовки за овер 1к баксов, и зарабатывать данный шиткоин бегая. есть ли перспективы, сколько км нужно пробежать чтобы выйти в плюс, с учетом того что кроссовки виртуально изнашиваются и периодически нужно тратится на их ремонт, иначе вознаграждение падает на 90%. это без учета глюков их аппки которая учитывает сколько задрот пробежал, причем в формуле заработка 2 параметры скрыты и устанавливаются на усмотрение фаундеров. неужели получится как со свежим стейблконом USN, который в данный момент обеспечивается источниками, 3/4 которых вообще отсутсвуют в whitepaper проэкта? откуда вообще может быть доход для выплаты вознаграждения за бег кроме продажи новых нфт кроссовок поверившим в возможность заработать "инвесторам"?


Ну так ты правильно мыслишь - всё это пурга и нахлобучивание...в конечном итоге.Но в процессе система организована так, что некто собирает хорошую прибыль.а потом всё устаревает. становится неактуальным и т д.Появляется что то новое.Т е я тут холдеров всегда вычитывал, т к этот буратинизм до добра не доводит, т к нужно постоянно переобуваться и подстраиваться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

trx приближается к 0,07
с чего бы это? рост около 9%
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00

Центральноафриканская Республика второй в мире легализовала биткоин

Goldman Sachs предложил обеспеченные биткоином кредиты
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 02:08

Многие альты закрыли 2-месячный интервал. С понедельника может быть отскок, зависит от фонды.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Господа, покупка на Binance для Украины закрыта, как я понимаю?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:47

  Andrey2512 написав:Господа, покупка на Binance для Украины закрыта, как я понимаю?

Покупайте грн за грн с комисс 1,5%. Все норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Amethyst написав:Покупайте грн за грн с комисс 1,5%. Все норм

и какой банк дает купить?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:11

  wtf написав:
  Amethyst написав:Покупайте грн за грн с комисс 1,5%. Все норм

и какой банк дает купить?

27го с Мони загнал, МСС 6538
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 01 тра, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:34

Amethyst

Со вчера Моно не пускает... ( Увы(
Проходит только пополнить фиатом гривневвый счет, он с него покупать - очень дорого(
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:43

  Andrey2512 написав:Amethyst

Со вчера Моно не пускает... ( Увы(
Проходит только пополнить фиатом гривневвый счет, он с него покупать - очень дорого(

Щас курс на Банане 1279253 дед/грн. Эт дорого?
Ну даа, я ждююю 1,1 млн
Amethyst
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