RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3040304130423043
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:57

Amethyst
Ничего не понял из вышесказанного )
Andrey2512
 
Повідомлень: 44
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 18:58

Andrey2512
Здравствуйте всем. Тоже интересна эта тема (пополнение Бинанс). Предлагаю обмен инфой, если кто узнает что-то полезное.
Vlad_RWF
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 19:01

И по поводу движения цен. Как думаете рынок отскочит вверх после заседания ФРС или нас всё-таки слегка шуганут и подъём начнётся числа 11-14?
Vlad_RWF
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 00:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

с чего ему отскакивать если по 10ти летним облигациям дают 3%
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 29.11.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 03:56

  wtf написав:с чего ему отскакивать если по 10ти летним облигациям дают 3%

Это не то, чтобы очень много при текущем уровне инфляции. В 2018 столько же давали, но инфляция была в разы ниже.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:03

Отскок может быть на любой теме. Например, ФРС будет действовать мягче, чем ожидалось. Или Маск добавит какие-то функции с крипто в Твиттер. Плюс индекс доллара высоко, иена уже в ауте, начали говорить о замедлении мирового роста из-за сильного бакса.
Vlad_RWF
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vlad_RWF написав:Маск добавит какие-то функции с крипто в Твиттер

не думаю что это сильно заинтересует кого либо кроме всевозможных крипто фриков из сша и европы. там человеку проще по привычке заплатить за что либо пайпалом чем напрячь извилины лишний раз только потому что крипто это модно и современно. тут явно рассчет на страны 3го мира где пайпал либо запрещен либо конский комисс/неадекватный курс обмена местных фантиков делают использование крипты банально экономически целесообразнее. не стоит забывать и про рашку, где крипта является единственным спасением на фоне запрета пайпала визы мц свифта и предвзятого отношения в целом, как к потенциальным террористам
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 29.11.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3040304130423043
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9454, 9455, 9456
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
94554 233239417
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 22:09
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22082464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2560)
04.05.2022 23:36
Рынок ОВГЗ (3075)
04.05.2022 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.