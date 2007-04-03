Amethyst
Ничего не понял из вышесказанного )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 тра, 2022 18:58
Andrey2512
Здравствуйте всем. Тоже интересна эта тема (пополнение Бинанс). Предлагаю обмен инфой, если кто узнает что-то полезное.
Додано: Вів 03 тра, 2022 19:01
И по поводу движения цен. Как думаете рынок отскочит вверх после заседания ФРС или нас всё-таки слегка шуганут и подъём начнётся числа 11-14?
Додано: Сер 04 тра, 2022 00:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
с чего ему отскакивать если по 10ти летним облигациям дают 3%
Додано: Сер 04 тра, 2022 03:56
Додано: Сер 04 тра, 2022 14:03
Отскок может быть на любой теме. Например, ФРС будет действовать мягче, чем ожидалось. Или Маск добавит какие-то функции с крипто в Твиттер. Плюс индекс доллара высоко, иена уже в ауте, начали говорить о замедлении мирового роста из-за сильного бакса.
Додано: Сер 04 тра, 2022 20:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
не думаю что это сильно заинтересует кого либо кроме всевозможных крипто фриков из сша и европы. там человеку проще по привычке заплатить за что либо пайпалом чем напрячь извилины лишний раз только потому что крипто это модно и современно. тут явно рассчет на страны 3го мира где пайпал либо запрещен либо конский комисс/неадекватный курс обмена местных фантиков делают использование крипты банально экономически целесообразнее. не стоит забывать и про рашку, где крипта является единственным спасением на фоне запрета пайпала визы мц свифта и предвзятого отношения в целом, как к потенциальным террористам
Додано: Чет 05 тра, 2022 07:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:15
на любой бирже с маржиналкой открываете шорт и как выведете - продаете и закрываете шорт одновременно
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