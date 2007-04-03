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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3041304230433044>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:57

Amethyst
Ничего не понял из вышесказанного )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 18:58

Andrey2512
Здравствуйте всем. Тоже интересна эта тема (пополнение Бинанс). Предлагаю обмен инфой, если кто узнает что-то полезное.
Vlad_RWF
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 19:01

И по поводу движения цен. Как думаете рынок отскочит вверх после заседания ФРС или нас всё-таки слегка шуганут и подъём начнётся числа 11-14?
Vlad_RWF
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 00:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

с чего ему отскакивать если по 10ти летним облигациям дают 3%
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 03:56

  wtf написав:с чего ему отскакивать если по 10ти летним облигациям дают 3%

Это не то, чтобы очень много при текущем уровне инфляции. В 2018 столько же давали, но инфляция была в разы ниже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:03

Отскок может быть на любой теме. Например, ФРС будет действовать мягче, чем ожидалось. Или Маск добавит какие-то функции с крипто в Твиттер. Плюс индекс доллара высоко, иена уже в ауте, начали говорить о замедлении мирового роста из-за сильного бакса.
Vlad_RWF
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vlad_RWF написав:Маск добавит какие-то функции с крипто в Твиттер

не думаю что это сильно заинтересует кого либо кроме всевозможных крипто фриков из сша и европы. там человеку проще по привычке заплатить за что либо пайпалом чем напрячь извилины лишний раз только потому что крипто это модно и современно. тут явно рассчет на страны 3го мира где пайпал либо запрещен либо конский комисс/неадекватный курс обмена местных фантиков делают использование крипты банально экономически целесообразнее. не стоит забывать и про рашку, где крипта является единственным спасением на фоне запрета пайпала визы мц свифта и предвзятого отношения в целом, как к потенциальным террористам
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 07:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  wtf написав:trx приближается к 0,07

на отскоке битка обратно 39,5+ трон достиг 0,085
купил ранее немного по 0,6 и 0,62 на 80,5 долл. чтобы застакать и иметь бесплатную энергию/trx под почти 6%
сейчас рисует в долл 111 но на вывод из стейкинга нужно 3 дня
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:15

  wtf написав:
  wtf написав:trx приближается к 0,07

на отскоке битка обратно 39,5+ трон достиг 0,085
купил ранее немного по 0,6 и 0,62 на 80,5 долл. чтобы застакать и иметь бесплатную энергию/trx под почти 6%
сейчас рисует в долл 111 но на вывод из стейкинга нужно 3 дня

на любой бирже с маржиналкой открываете шорт и как выведете - продаете и закрываете шорт одновременно
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 06:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

рынок активничает вовсю эти недели, а аксакалы все как в рот воды набрали)
видимо, ждут когда их прошлые все прогнозы рассосуцца в памяти участников ;)
razor
 
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