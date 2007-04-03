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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3041304230433044
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://forklog.io/piter-brandt-predska ... -k-28-000/
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:33

  razor написав:рынок активничает вовсю эти недели, а аксакалы все как в рот воды набрали)
видимо, ждут когда их прошлые все прогнозы рассосуцца в памяти участников ;)

Смысл напрягаться, за прогнозы здесь мне не платят, а профит есть и хорошо. Впрочем, один дам: до конца года дед 100к возьмёт. Такая инфляция не пройдёт бесследно, даже если ставку поднимут ещё выше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:46

phantom_systems это типа из серии "50 к концу месяца"?)
или ближе к концу года будет анонсировано к концу которого года 100К?
razor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:16

  phantom_systems написав:
  razor написав:рынок активничает вовсю эти недели, а аксакалы все как в рот воды набрали)
видимо, ждут когда их прошлые все прогнозы рассосуцца в памяти участников ;)

Смысл напрягаться, за прогнозы здесь мне не платят, а профит есть и хорошо. Впрочем, один дам: до конца года дед 100к возьмёт. Такая инфляция не пройдёт бесследно, даже если ставку поднимут ещё выше.

Спасибо! Для меня ваша точка зрения важна!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:49

  razor написав:phantom_systems это типа из серии "50 к концу месяца"?)
или ближе к концу года будет анонсировано к концу которого года 100К?

В марте дед с 38к на 48к сходил. Ну, не добрал малость. Что-то я тогда не видел более точных прогнозов.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а мог ли повлиять на курс в марте панический вывод валюты из рашки любым способом. или все кто имели сбережения успели выйти до конца февраля?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:16

Те, кто выводил оттуда через крипту, сразу её сбрасывали в фиат, так что на курс вряд ли сильно повлияли. Просто была вероятность, что боевые действия выйдут за пределы Украины и будет глобальный звездец. Это не произошло, фонда и крипта во 2-й половине марта отыграли просадку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 00:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Добрый вечер,
Может кто-то подскажет адекватный обменник USDT => USD/UAH в киеве?
rationalism2
 
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