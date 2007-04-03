Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:03
wtf
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:33
razor написав:
рынок активничает вовсю эти недели, а аксакалы все как в рот воды набрали)
видимо, ждут когда их прошлые все прогнозы рассосуцца в памяти участников
Смысл напрягаться, за прогнозы здесь мне не платят, а профит есть и хорошо. Впрочем, один дам: до конца года дед 100к возьмёт. Такая инфляция не пройдёт бесследно, даже если ставку поднимут ещё выше.
phantom_systems
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:46
phantom_systems это типа из серии "50 к концу месяца"?) или ближе к концу года будет анонсировано к концу которого года 100К?
razor
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:16
phantom_systems написав: razor написав:
рынок активничает вовсю эти недели, а аксакалы все как в рот воды набрали)
видимо, ждут когда их прошлые все прогнозы рассосуцца в памяти участников
Смысл напрягаться, за прогнозы здесь мне не платят, а профит есть и хорошо. Впрочем, один дам: до конца года дед 100к возьмёт. Такая инфляция не пройдёт бесследно, даже если ставку поднимут ещё выше.
Спасибо! Для меня ваша точка зрения важна!
SAndriy1
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:49
razor написав: phantom_systems
это типа из серии "50 к концу месяца"?)
или ближе к концу года будет анонсировано к концу которого года 100К?
В марте дед с 38к на 48к сходил. Ну, не добрал малость. Что-то я тогда не видел более точных прогнозов.
phantom_systems
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:55
а мог ли повлиять на курс в марте панический вывод валюты из рашки любым способом. или все кто имели сбережения успели выйти до конца февраля?
wtf
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:16
Те, кто выводил оттуда через крипту, сразу её сбрасывали в фиат, так что на курс вряд ли сильно повлияли. Просто была вероятность, что боевые действия выйдут за пределы Украины и будет глобальный звездец. Это не произошло, фонда и крипта во 2-й половине марта отыграли просадку.
phantom_systems
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Додано: Суб 07 тра, 2022 00:20
Добрый вечер,
Может кто-то подскажет адекватный обменник USDT => USD/UAH в киеве?
rationalism2
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Додано: Суб 07 тра, 2022 09:13
Ринок криптовалют втратив $129 мільярдів за 24 години
https://minfin.com.ua/ua/2022/05/06/84962632/
greenozon
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:28
все поучаствовали?)
razor
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