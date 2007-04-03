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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3042304330443045
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:15

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:11

Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.

Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
IMPRINTER
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