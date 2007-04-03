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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 тра, 2022 18:15
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greenozon
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:11
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
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IMPRINTER
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Ірина_
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