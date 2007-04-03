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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 тра, 2022 18:15
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greenozon
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:11
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:55
IMPRINTER написав:
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)
Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.
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ol_zy
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:07
ol_zy написав: IMPRINTER написав:
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)
Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.
1. Можно писать в личку, но уже после того как нажал "купить", и если что тебе надо будет уже отменять заявку (а три отмененные - бан на 24 часа по-моему), я имел ввиду до инициирования обмена ...
2. Если авторизоваться в тумбе примата по своей карты и закинунть по номеру карты на чужую, и там тогда в чеке будет ф.и.о. плательщика ... т.е. как бы проблемы с отображением ф.и.о. нет ... просто когда есть нал не хочется лишний раз чтоб по своим счетам была движуха и пополнять налом свой и с него кидать продавану ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:59
IMPRINTER написав: ol_zy написав: IMPRINTER написав:
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)
Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.
1. Можно писать в личку, но уже после того как нажал "купить", и если что тебе надо будет уже отменять заявку (а три отмененные - бан на 24 часа по-моему), я имел ввиду до инициирования обмена ...
2. Если авторизоваться в тумбе примата по своей карты и закинунть по номеру карты на чужую, и там тогда в чеке будет ф.и.о. плательщика ... т.е. как бы проблемы с отображением ф.и.о. нет ... просто когда есть нал не хочется лишний раз чтоб по своим счетам была движуха и пополнять налом свой и с него кидать продавану ...
1. тогда вроде только, если в кратком описании указан вариант для общения - иногда указывают телеграм-акк, но обычно, до нажатия, ничего нет.
Еще можно открыть чат по старым ордерам.
2. тогда не вижу в чем может быть проблема, разве что сумма будет не круглая и часть переведете отдельно. не видел требований на бинансе, что вы должны исключительно по р2р отправлять, из других банков тоже отправляют.
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ol_zy
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