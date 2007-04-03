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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 тра, 2022 18:15
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greenozon
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:11
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:55
IMPRINTER написав:
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)
Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.
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ol_zy
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:07
ol_zy написав: IMPRINTER написав:
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)
Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.
1. Можно писать в личку, но уже после того как нажал "купить", и если что тебе надо будет уже отменять заявку (а три отмененные - бан на 24 часа по-моему), я имел ввиду до инициирования обмена ...
2. Если авторизоваться в тумбе примата по своей карты и закинунть по номеру карты на чужую, и там тогда в чеке будет ф.и.о. плательщика ... т.е. как бы проблемы с отображением ф.и.о. нет ... просто когда есть нал не хочется лишний раз чтоб по своим счетам была движуха и пополнять налом свой и с него кидать продавану ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:59
IMPRINTER написав: ol_zy написав: IMPRINTER написав:
Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.
Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо
Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)
Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.
1. Можно писать в личку, но уже после того как нажал "купить", и если что тебе надо будет уже отменять заявку (а три отмененные - бан на 24 часа по-моему), я имел ввиду до инициирования обмена ...
2. Если авторизоваться в тумбе примата по своей карты и закинунть по номеру карты на чужую, и там тогда в чеке будет ф.и.о. плательщика ... т.е. как бы проблемы с отображением ф.и.о. нет ... просто когда есть нал не хочется лишний раз чтоб по своим счетам была движуха и пополнять налом свой и с него кидать продавану ...
1. тогда вроде только, если в кратком описании указан вариант для общения - иногда указывают телеграм-акк, но обычно, до нажатия, ничего нет.
Еще можно открыть чат по старым ордерам.
2. тогда не вижу в чем может быть проблема, разве что сумма будет не круглая и часть переведете отдельно. не видел требований на бинансе, что вы должны исключительно по р2р отправлять, из других банков тоже отправляют.
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ol_zy
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Додано: Суб 07 тра, 2022 22:33
ol_zy написав:
2. тогда не вижу в чем может быть проблема, разве что сумма будет не круглая и часть переведете отдельно. не видел требований на бинансе, что вы должны исключительно по р2р отправлять, из других банков тоже отправляют.
т.е. если у человека указан способ оплаты "Монобанк", то я ему могу на карту моно кинуть не обязательно с приложения Моно, а любой другой "толкалкой", к примеру из ОТП?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 23:01
IMPRINTER написав:
т.е. если у человека указан способ оплаты "Монобанк", то я ему могу на карту моно кинуть не обязательно с приложения Моно, а любой другой "толкалкой", к примеру из ОТП?
зависит от продавца
в целом такие действия противоречат правилам бинанса
там когда подтверждаешь получения платежа нужно поставить галочку что фио плательщика совпадает с фио на бинансе. поэтому некоторые продавцы ставят условие вроде оплата только из того же банка, платежи от 3х лиц не принимаются
следует понимать что для зашкварных банков вроде отп курс может быть несколько десятков копеек выше курсе моно, от сознательного продавца можно вполне получить обратный перевод того что перевели не по правилам и в итоге не идеальную 100% статистику завершенных сделок, а то и негативный отзыв по итогу если согласится завершить сделку.
из моих наблюдений - продавцы с моно/приват обычно зарабатывают на обьеме сделок а не на самом выгодном курсе. продавцы предлагающие оплату на прочие банки компенсируют обьем сделок менее выгодным покупателю курсом
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wtf
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Додано: Суб 07 тра, 2022 23:03
IMPRINTER написав: ol_zy написав:
2. тогда не вижу в чем может быть проблема, разве что сумма будет не круглая и часть переведете отдельно. не видел требований на бинансе, что вы должны исключительно по р2р отправлять, из других банков тоже отправляют.
т.е. если у человека указан способ оплаты "Монобанк", то я ему могу на карту моно кинуть не обязательно с приложения Моно, а любой другой "толкалкой", к примеру из ОТП?
ну да. мне на приват приходило перевод и ФИ латиницей, т.е. явно не из привата - х.з откуда. Вот когда с привата, то там видно, что из него. Но такого условия, что должно именно из привата прийти нет. Важно что на карту привата пришла указанная сумма. Кстати х.з. если указать КДВ, то кто должен комиссию платить (некоторые там пишут что на КДВ - комис за ваш счет)
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ol_zy
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Додано: Суб 07 тра, 2022 23:13
ol_zy написав:
кто должен комиссию платить
зависит от наглости продавца/выгоды для покупателя в виде низкого курса покупки
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