Додано: Суб 07 тра, 2022 21:07

ol_zy написав: IMPRINTER написав: Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.



Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо Уважаемые критосвини ... вопрос от криптооленя, желающего стать криптоподсвинком.Скажите, при покупки крипты через п2п-торговлю на Бинанс и предлагаемом способе оплаты "Примат", можно ли пополнить предлагаемую карту продавана налом через ТСО Примата? или тока с со своей карты в п24 кидать на его? и еще ... можно ли написать в личку продавану перед покупкой? спасибо

Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)

Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют. Написать можно в личку до покупки (там когда стартуете ордер откроется чат для общения), по идее и через ТСО можно пополнить, но бинанс требует, чтобы ФИО плательщика совпадало с ФИО аккаунта и, если это не так, то просит жаловаться на таких... (сам бинанс такое вроде не проверяет, да и фио не всегда видно плательщика)Ну и там, как правило 15 мин. на ордер, если успеваете, то можно. Еще некоторые покупатели иногда кидают тестовый платеж мол получили? Кидаю остальное. Бывает частями шлют.

1. Можно писать в личку, но уже после того как нажал "купить", и если что тебе надо будет уже отменять заявку (а три отмененные - бан на 24 часа по-моему), я имел ввиду до инициирования обмена ...2. Если авторизоваться в тумбе примата по своей карты и закинунть по номеру карты на чужую, и там тогда в чеке будет ф.и.о. плательщика ... т.е. как бы проблемы с отображением ф.и.о. нет ... просто когда есть нал не хочется лишний раз чтоб по своим счетам была движуха и пополнять налом свой и с него кидать продавану ...