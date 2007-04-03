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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3043304430453046
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только-что легко купил с карты на обменнике:

Отдаете: 1905 VISA/Master UAH , С карты: 4966...........
Получаете: 0.00162759 Bitcoin BTC На адрес Bitcoin: 19ev2FmxHPMsEB4GvpCFJkj2H6cvTkGmT1
Время создания: 08.05.2022, 23:07
Статус заявки: Заявка выполнена
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 04:47

Когда дно, какие у кого идеи?
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю дно будет при ядерном ударе Путина...когда мир решит что он на пороге апокалипсиса.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:18

During the bear market of 2018, BTC ultimately fell by more than 80% after hitting $20,000 for the first time. A repeat of this would see Bitcoin shrink to just $14,000.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:29

Подскажите, хотел купить через п2п-торговлю со способом оплаты "ПриватБанк" ... все три к ряду ордера продавцы требовали оплату на дропа (т.е. на ту карту, что указано в ордере, но она не на то имя, кто там указано) ... я ордера эти закрывал. Но теперь я так понимаю у меня бан на сутки за три отмененных ордера или как? Я так понимаю там все предложения со способом оплаты "Приватбанк" на дропов? Вчера брал на моно - там все четко - все ордера совпадали с указанной фамилией.
Т.е. меня за то что я закрыл три ордера по причине того, что продаван нарушает правила, при чем это указал в причине закрытия забанили, а они торгуют дальше ... при чем продаваны со звездочками типа как проверенные мерчанты ... нехило так )

но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется
IMPRINTER
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