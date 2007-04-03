Додано: Пон 09 тра, 2022 17:29

Подскажите, хотел купить через п2п-торговлю со способом оплаты "ПриватБанк" ... все три к ряду ордера продавцы требовали оплату на дропа (т.е. на ту карту, что указано в ордере, но она не на то имя, кто там указано) ... я ордера эти закрывал. Но теперь я так понимаю у меня бан на сутки за три отмененных ордера или как? Я так понимаю там все предложения со способом оплаты "Приватбанк" на дропов? Вчера брал на моно - там все четко - все ордера совпадали с указанной фамилией.

Т.е. меня за то что я закрыл три ордера по причине того, что продаван нарушает правила, при чем это указал в причине закрытия забанили, а они торгуют дальше ... при чем продаваны со звездочками типа как проверенные мерчанты ... нехило так )



но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется