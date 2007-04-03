Отдаете: 1905 VISA/Master UAH , С карты: 4966........... Получаете: 0.00162759 Bitcoin BTC На адрес Bitcoin: 19ev2FmxHPMsEB4GvpCFJkj2H6cvTkGmT1 Время создания: 08.05.2022, 23:07 Статус заявки: Заявка выполнена
Подскажите, хотел купить через п2п-торговлю со способом оплаты "ПриватБанк" ... все три к ряду ордера продавцы требовали оплату на дропа (т.е. на ту карту, что указано в ордере, но она не на то имя, кто там указано) ... я ордера эти закрывал. Но теперь я так понимаю у меня бан на сутки за три отмененных ордера или как? Я так понимаю там все предложения со способом оплаты "Приватбанк" на дропов? Вчера брал на моно - там все четко - все ордера совпадали с указанной фамилией. Т.е. меня за то что я закрыл три ордера по причине того, что продаван нарушает правила, при чем это указал в причине закрытия забанили, а они торгуют дальше ... при чем продаваны со звездочками типа как проверенные мерчанты ... нехило так )
но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется
IMPRINTER написав:бан на сутки за три отмененных ордера
так и есть а чего вы хотели по такой низкой цене, там если в сутки проходит оплат на 30к то за 10 дней это уже 300к с личным аккаунтом такое никто не будет делать поэтому насколько я понимаю карты периодически меняются. возможно родственников, знакомых, а то и каких-то бомжей
IMPRINTER написав:напрямую юсдт обходится 33,05
это где так на бинансе? разве не заблокировали там прямую покупку? или есть какие-то костыли как туда закинуть грн?
IMPRINTER написав:но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется
А пополнить картой свой грн-счет на Бинансе с комисс 1.5%, а затем на споте купить ЮСДТ почем выйдет?
просматривал днем какие есть на бинансе варианты стейкинга, увидел предлагают застакать максимум 200 ust на 90 дней под 19,37% годовых на тот момент показывало курс около 0,99 usdt за 1 ust проверил другую биржу, там показывало 0,98 решил подождать до завтра а то не было энергии на кошельке для бесплатного перевода позже проверил еще раз курсы - другая биржа уже показывает 0,88 что это? секретный план? новость от 8 мая
о приобретении UST завил основатель Tron Джастин Сан, который назвал шаг своим «секретным планом». Согласно Etherscan, он приобрел около 1 млн UST, используя для покупки USD Coin (USDC).
кратко о сверхнадержных резервах обеспечивающих ust
Согласно LFG Reserves, структура фонда по состоянию на 24.04.2022 следующая: 69,3% — биткоин; 16,3% — централизованный стейблкоин USDC; 8,2% — LUNA, нативная криптовалюта экосистемы Terra; 6,2% — «стабильная монета» USDT от Tether. Три из четырех вышеперечисленных активов не предусмотрены в white paper проекта Terra для поддержания работы алгоритма, обеспечивающего привязку к целевой отметке в $1. Это создает еще большую путаницу, провоцирует участников криптосообщества на оживленные споры и порождает множество интерпретаций.
если биток за день падает на 9.36% то и для стейбла просадка на 10% тоже норма? LUNA минус 33.39% за сутки