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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3044304530463047>
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только-что легко купил с карты на обменнике:

Отдаете: 1905 VISA/Master UAH , С карты: 4966...........
Получаете: 0.00162759 Bitcoin BTC На адрес Bitcoin: 19ev2FmxHPMsEB4GvpCFJkj2H6cvTkGmT1
Время создания: 08.05.2022, 23:07
Статус заявки: Заявка выполнена
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 04:47

Когда дно, какие у кого идеи?
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю дно будет при ядерном ударе Путина...когда мир решит что он на пороге апокалипсиса.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:18

During the bear market of 2018, BTC ultimately fell by more than 80% after hitting $20,000 for the first time. A repeat of this would see Bitcoin shrink to just $14,000.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:29

Подскажите, хотел купить через п2п-торговлю со способом оплаты "ПриватБанк" ... все три к ряду ордера продавцы требовали оплату на дропа (т.е. на ту карту, что указано в ордере, но она не на то имя, кто там указано) ... я ордера эти закрывал. Но теперь я так понимаю у меня бан на сутки за три отмененных ордера или как? Я так понимаю там все предложения со способом оплаты "Приватбанк" на дропов? Вчера брал на моно - там все четко - все ордера совпадали с указанной фамилией.
Т.е. меня за то что я закрыл три ордера по причине того, что продаван нарушает правила, при чем это указал в причине закрытия забанили, а они торгуют дальше ... при чем продаваны со звездочками типа как проверенные мерчанты ... нехило так )

но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  IMPRINTER написав:бан на сутки за три отмененных ордера

так и есть
а чего вы хотели по такой низкой цене, там если в сутки проходит оплат на 30к то за 10 дней это уже 300к
с личным аккаунтом такое никто не будет делать поэтому насколько я понимаю карты периодически меняются. возможно родственников, знакомых, а то и каких-то бомжей
  IMPRINTER написав:напрямую юсдт обходится 33,05

это где так на бинансе? разве не заблокировали там прямую покупку? или есть какие-то костыли как туда закинуть грн?
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  IMPRINTER написав:но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется
А пополнить картой свой грн-счет на Бинансе с комисс 1.5%, а затем на споте купить ЮСДТ почем выйдет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 01:09

секретный план

просматривал днем какие есть на бинансе варианты стейкинга, увидел предлагают застакать максимум 200 ust на 90 дней под 19,37% годовых
на тот момент показывало курс около 0,99 usdt за 1 ust
проверил другую биржу, там показывало 0,98
решил подождать до завтра а то не было энергии на кошельке для бесплатного перевода
позже проверил еще раз курсы - другая биржа уже показывает 0,88
что это? секретный план?
новость от 8 мая
о приобретении UST завил основатель Tron Джастин Сан, который назвал шаг своим «секретным планом». Согласно Etherscan, он приобрел около 1 млн UST, используя для покупки USD Coin (USDC).

кратко о сверхнадержных резервах обеспечивающих ust
Согласно LFG Reserves, структура фонда по состоянию на 24.04.2022 следующая:
69,3% — биткоин;
16,3% — централизованный стейблкоин USDC;
8,2% — LUNA, нативная криптовалюта экосистемы Terra;
6,2% — «стабильная монета» USDT от Tether.
Три из четырех вышеперечисленных активов не предусмотрены в white paper проекта Terra для поддержания работы алгоритма, обеспечивающего привязку к целевой отметке в $1. Это создает еще большую путаницу, провоцирует участников криптосообщества на оживленные споры и порождает множество интерпретаций.

если биток за день падает на 9.36% то и для стейбла просадка на 10% тоже норма?
LUNA минус 33.39% за сутки
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 02:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

18к - там ждите.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 03:14

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:но и разница конечно есть - напрямую юсдт обходится 33,05, а через торговцев 32,6 ... ну вот условно переведу я на дропа, торгаш кинет, а банан скажет - вы видели что переводили не на то фио ... но отзывы вроде положительные и 100% исполненные ... так что и хочется и колется
А пополнить картой свой грн-счет на Бинансе с комисс 1.5%, а затем на споте купить ЮСДТ почем выйдет?


сегодня где-то 33,05
IMPRINTER
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