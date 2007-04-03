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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 тра, 2022 03:33
Zebra написав:
18к - там ждите.
Долго ждать придётся. От 30к отскочили, объёмы большие, это не одни ликвидации лонгистов, которых пустили на мясо. Могут ещё разок протестировать для уверенности, но это уже очень похоже на паник селл. СП500 минус 10%, Тесла минус 20%, а дед минус 30%.
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phantom_systems
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:38
wtf написав:
если биток за день падает на 9.36% то и для стейбла просадка на 10% тоже норма?LUNA минус 33.39% за сутки
Перед вопросом нужно гуглить и не делать поспешных и неправильных выводов.Есть причины такого падения - гугл в помощь.От меня - есть вероятность, но это не точно и может быть не скоро, что выпадение восстановится.Обычно так бывает.Для рисковых хороший шанс подзаработать.Но нужно выжидать максимально выгодную точку вх.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:40
phantom_systems написав: Zebra написав:
18к - там ждите.
Долго ждать придётся. От 30к отскочили, объёмы большие, это не одни ликвидации лонгистов, которых пустили на мясо. Могут ещё разок протестировать для уверенности, но это уже очень похоже на паник селл. СП500 минус 10%, Тесла минус 20%, а дед минус 30%.
Да чё вообще на эти пуки отвечать.Он хоть чем то обосновал
он про 15-20 пишет уже год.да может когда то и будет.Вылезет полосатый и скажет поставьте мне плюсик - яжегаварил.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:45
сума ліквідацій на к-ринку за останню добу
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:25
wtf
Возможно Вы и без меня это уже знаете. Терру здорово потрепало на днях независимо от Биткоина. Но вроде с проблемой справились. Восстановили привязку UST к USD. Большинство пользователей даже не успели заметить просадку. Подробно ситуация описывалась на Форклоге. Кажется даже не одна статья была на эту тему. Следили за происходящем в "динамике".
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