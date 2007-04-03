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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3044304530463047
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 03:33

  Zebra написав:18к - там ждите.

Долго ждать придётся. От 30к отскочили, объёмы большие, это не одни ликвидации лонгистов, которых пустили на мясо. Могут ещё разок протестировать для уверенности, но это уже очень похоже на паник селл. СП500 минус 10%, Тесла минус 20%, а дед минус 30%.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  wtf написав:если биток за день падает на 9.36% то и для стейбла просадка на 10% тоже норма?LUNA минус 33.39% за сутки


Перед вопросом нужно гуглить и не делать поспешных и неправильных выводов.Есть причины такого падения - гугл в помощь.От меня - есть вероятность, но это не точно и может быть не скоро, что выпадение восстановится.Обычно так бывает.Для рисковых хороший шанс подзаработать.Но нужно выжидать максимально выгодную точку вх.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:40

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:18к - там ждите.

Долго ждать придётся. От 30к отскочили, объёмы большие, это не одни ликвидации лонгистов, которых пустили на мясо. Могут ещё разок протестировать для уверенности, но это уже очень похоже на паник селл. СП500 минус 10%, Тесла минус 20%, а дед минус 30%.

Да чё вообще на эти пуки отвечать.Он хоть чем то обосновал :?: он про 15-20 пишет уже год.да может когда то и будет.Вылезет полосатый и скажет поставьте мне плюсик - яжегаварил.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:45

сума ліквідацій на к-ринку за останню добу

$1,058,504,200
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:25

Re: секретный план

wtf

Возможно Вы и без меня это уже знаете. Терру здорово потрепало на днях независимо от Биткоина. Но вроде с проблемой справились. Восстановили привязку UST к USD. Большинство пользователей даже не успели заметить просадку. Подробно ситуация описывалась на Форклоге. Кажется даже не одна статья была на эту тему. Следили за происходящем в "динамике".

P.S. Посмотрел: нет. Не справились. Колбасит дальше.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:46

  ЯНаФоруме написав:wtf

Возможно Вы и без меня это уже знаете. Терру здорово потрепало на днях независимо от Биткоина. Но вроде с проблемой справились. Восстановили привязку UST к USD. Большинство пользователей даже не успели заметить просадку. Подробно ситуация описывалась на Форклоге. Кажется даже не одна статья была на эту тему. Следили за происходящем в "динамике".

P.S. Посмотрел: нет. Не справились. Колбасит дальше.


В апреле аналогичные проблемы возникли у стейбла от Waves Exchange - USDN. На пике курс
USDT/USDN доходил до 1.7. Сообщество обвиняло в манипуляциях биржу FTX и Alameda.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

смотрю у USDN монет на 0,9 миллиарда
в то время как цирфы по ust выглядят посолиднее, вроде как 16млрд по текущему курсу
при этом
Согласно LFG Reserves, структура фонда по состоянию на 24.04.2022 следующая:
69,3% — биткоин;
16,3% — централизованный стейблкоин USDC;
8,2% — LUNA, нативная криптовалюта экосистемы Terra;
6,2% — «стабильная монета» USDT от Tether.

на 10.05.2022
LFG Reserves всего на 200 млн
0% — биткоин;
0% — централизованный стейблкоин USDC;
0% — «стабильная монета» USDT от Tether
28,4% — LUNA, нативная криптовалюта экосистемы Terra;
48,1% - avax
23.6% - ust


надавно выпущенного USDD и обеспеченного монетой trx уже на четверть лярда, посмотрим что будет. судя по капитализации трон там 8 лярдов при текущей цене
wtf
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