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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:29
Danaan написав:
Какие есть сейчас варианты покупки стэйблов?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:30
Danaan написав:
Вчера пытался взять USDT через 365cash приватовской картой - не дало, запрет на подобные операции. Вчера вышли дополнительные ограничения на транзакции с украинских карт.
Какие есть сейчас варианты покупки стэйблов?
Проблемы только с Приватом. С карты Монобанка вчера успешно купил стейблкоины. Т.ч. просто используйте другую карту.
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